Экс-губернатора Курской области Смирнова приговорили к 14 годам колонии

16:12 06.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ленинский районный суд Курска приговорил бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 400 млн рублей по делу о получении взяток, передает корреспондент ТАСС.

«Путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Смирнову Алексею Борисовичу наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 10 лет», — сказала судья.

НОВОСТИ

17:12 06.04.2026
Сухогруз, атакованный ВСУ в Азовском море, обнаружен и отбуксирован к берегу
0
64
17:00 06.04.2026
Энергосистема Запорожской области получила серьезные повреждения — Балицкий
0
84
16:32 06.04.2026
Оценка за поведение в школах будет трехбалльной — замглавы Минпросвещения
0
137
16:23 06.04.2026
Высокая эффективность геологоразведки позволяет открывать в России новые месторождения
0
154
16:00 06.04.2026
КСИР поразил очередной контейнеровоз, принадлежащий Израилю
0
206
15:34 06.04.2026
Собянин: Инновационный IT-колледж появится в районе Филевский Парк
0
204
15:32 06.04.2026
Туристка-спелеолог погибла в пещере в Сочи
0
240
15:12 06.04.2026
Иран ни разу не запускал боеприпасы в сторону Азербайджана и Турции — иранский МИД
0
275
15:00 06.04.2026
Из-за агрессии против Ирана сейчас весь регион «в огне» — Песков
0
284
14:32 06.04.2026
Операторов связи оштрафовали на 4 млн руб. за нарушение правил использования ТСПУ
0
320

