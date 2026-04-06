0
0
133
НОВОСТИ

Экипаж «Ориона» побил рекорд команды «Аполлона-13», отлетев от Земли в космос дальше всех

21:10 06.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экипаж американского космического корабля «Орион» в рамках миссии «Артемида-2» установил новый рекорд дальности полета человека от Земли, пролетев на 8 047 км дальше Луны. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Четыре астронавта — Рид Вайсман, Виктор Гловер и Кристина Кук от NASA, а также канадец Джереми Хансен, удалились от Земли примерно на 406 608 км, превысив рекорд экспедиции «Аполлон-13» на около 6 437 км. Экипаж в ходе шестичасового облета сможет наблюдать обратную сторону Луны и полное солнечное затмение. Луна закроет Солнце, открыв вид на солнечную корону. На 40 минут корабль выйдет из зоны связи с центром управления полетами.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

