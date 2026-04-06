Совет мира потребовал от ХАМАС согласиться на демилитаризацию Газы до конца недели - NYT

20:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет мира, созданный для надзора за шестимесячным перемирием в Газе, потребовал от ХАМАС согласиться на демилитаризацию сектора до конца текущей недели. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, требование предполагает, что ХАМАС должен согласиться на поэтапную сдачу практически всего оружия и передачу карт разветвленной сети подземных туннелей. Представители Совета мира и ХАМАС должны встретиться во вторник в Каире для завершения переговоров о демилитаризации.