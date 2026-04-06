Совет мира потребовал от ХАМАС согласиться на демилитаризацию Газы до конца недели - NYT
20:35 06.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет мира, созданный для надзора за шестимесячным перемирием в Газе, потребовал от ХАМАС согласиться на демилитаризацию сектора до конца текущей недели. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По данным издания, требование предполагает, что ХАМАС должен согласиться на поэтапную сдачу практически всего оружия и передачу карт разветвленной сети подземных туннелей. Представители Совета мира и ХАМАС должны встретиться во вторник в Каире для завершения переговоров о демилитаризации.
НОВОСТИ
- 18:30 06.04.2026
- Трамп счел предложение Ирана «существенным», но «недостаточно хорошим»
- 17:40 06.04.2026
- Окончательное решение об экстрадиции ученого Бутягина примет министр юстиции Польши
- 17:12 06.04.2026
- Сухогруз, атакованный ВСУ в Азовском море, обнаружен и отбуксирован к берегу
- 17:00 06.04.2026
- Энергосистема Запорожской области получила серьезные повреждения — Балицкий
- 16:32 06.04.2026
- Оценка за поведение в школах будет трехбалльной — замглавы Минпросвещения
- 16:23 06.04.2026
- Высокая эффективность геологоразведки позволяет открывать в России новые месторождения
- 16:12 06.04.2026
- Экс-губернатора Курской области Смирнова приговорили к 14 годам колонии
- 16:00 06.04.2026
- КСИР поразил очередной контейнеровоз, принадлежащий Израилю
- 15:34 06.04.2026
- Собянин: Инновационный IT-колледж появится в районе Филевский Парк
- 15:32 06.04.2026
- Туристка-спелеолог погибла в пещере в Сочи
