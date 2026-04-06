Сухогруз, атакованный ВСУ в Азовском море, обнаружен и отбуксирован к берегу

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сухогруз, атакованный украинским беспилотником в Азовском море, обнаружен и отбуксирован в Краснодарский край. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Судно выгорело, начало тонуть, его обнаружили и отогнали в село Кучугуры Краснодарского края», — сказали в службах.

3 апреля ВСУ атаковали сухогруз с пшеницей в Азовском море, экипаж покинул судно. Морякам потребовалось два дня, чтобы добраться до берегов Херсонской области в шлюпке-капсуле. На данный момент известно об одном погибшем — это старший помощник капитана, судьба двух членов экипажа неизвестна. Остальным морякам была оказана помощь.