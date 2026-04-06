НОВОСТИ

Энергосистема Запорожской области получила серьезные повреждения — Балицкий

17:00 06.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система электроснабжения Запорожской области получила серьезные повреждения в результате атак Вооруженных сил Украины на энергетическую инфраструктуру. Об этом в своем канале в Max сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В результате целенаправленных массированных атак противника на объекты энергетической инфраструктуры наша система электроснабжения получила серьезные повреждения. Энергетики делают все возможное, работа идет круглосуточно, но мы должны быть готовы к тому, что период восстановления будет непростым. Отключения электроэнергии будут повторяться. Причина — в масштабах повреждений», — написал он.

Новости

17:12 06.04.2026
Сухогруз, атакованный ВСУ в Азовском море, обнаружен и отбуксирован к берегу
0
82
16:32 06.04.2026
Оценка за поведение в школах будет трехбалльной — замглавы Минпросвещения
0
145
16:23 06.04.2026
Высокая эффективность геологоразведки позволяет открывать в России новые месторождения
0
165
16:12 06.04.2026
Экс-губернатора Курской области Смирнова приговорили к 14 годам колонии
0
183
16:00 06.04.2026
КСИР поразил очередной контейнеровоз, принадлежащий Израилю
0
217
15:34 06.04.2026
Собянин: Инновационный IT-колледж появится в районе Филевский Парк
0
212
15:32 06.04.2026
Туристка-спелеолог погибла в пещере в Сочи
0
246
15:12 06.04.2026
Иран ни разу не запускал боеприпасы в сторону Азербайджана и Турции — иранский МИД
0
282
15:00 06.04.2026
Из-за агрессии против Ирана сейчас весь регион «в огне» — Песков
0
290
14:32 06.04.2026
Операторов связи оштрафовали на 4 млн руб. за нарушение правил использования ТСПУ
0
325

