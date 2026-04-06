Энергосистема Запорожской области получила серьезные повреждения — Балицкий

Система электроснабжения Запорожской области получила серьезные повреждения в результате атак Вооруженных сил Украины на энергетическую инфраструктуру. Об этом в своем канале в Max сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В результате целенаправленных массированных атак противника на объекты энергетической инфраструктуры наша система электроснабжения получила серьезные повреждения. Энергетики делают все возможное, работа идет круглосуточно, но мы должны быть готовы к тому, что период восстановления будет непростым. Отключения электроэнергии будут повторяться. Причина — в масштабах повреждений», — написал он.