Высокая эффективность геологоразведки позволяет открывать в России новые месторождения

Высокая эффективность геологоразведочных работ позволила «Роснефти» в 2025 году открыть 6 месторождений и 112 новых залежей углеводородов с запасами в 0,3 млрд т нефтяного эквивалента категории. В результате запасы углеводородов «Роснефти» по российской классификации на конец 2025 года составляли 21,7 млрд т нефтяного эквивалента. Об этом компания сообщила в День геолога, который отмечается в РФ в первое воскресенье апреля.

Согласно результатам аудита запасов по международной классификации PRMS (Система управления углеводородными ресурсами) запасы углеводородов «Роснефти» по категории 2Р составили 11,5 млрд т н.э. Восполнение добычи приростом 2Р запасов составило 122%, обеспеченность – 49 лет.

Среди недавних достижений — открытие высокопродуктивных пластов в карбонатных отложениях венда и кембрия в Восточной Сибири. В промышленную эксплуатацию удалось запустить Северо-Даниловское месторождение, месторождение имени Лисовского, раскрыт дополнительный потенциал Среднеботуобинского и Верхнечонского месторождений. Также компания активна в Западной Сибири, где актуально новое поисковое направление работ в нижележащих юрских горизонтах. При этом совершенствуются методики локализации высокорентабельных запасов отложений мелового и юрского периодов.

С 2020 года «Роснефть» ведет стратиграфическое бурение в Арктике – там в пределах малоизученных осадочных бассейнов пробурили 28 малоглубинных стратиграфических скважин, получив более 2000 м керна. Это позволило выяснить возраст пород шельфа северной части Карского моря и Восточной Арктики. Анализ каменного материала организован с использованием современной лабораторной базы МГУ им. М.В. Ломоносова, в нем участвуют эксперты ведущих научных учреждений РФ.

Также сотрудники «Роснефти» постоянно проводят опытно-промышленные работы по увеличению длин горизонтальных стволов, повышению количества и объема стадий гидроразрыва пласта, переходу на систему заканчивания plug&perf (до 120 многокластерных трещин на скважину). Удалось ввести в эксплуатацию 223 высокотехнологичные скважины, в том числе 12 скважин уникальных для российской нефтяной отрасли по комплексу достигнутых технологических показателей.

При этом «Роснефть» занимается импортозамещением, что позволило внедрить российские системы моделирования пласта, геонавигации, комплексы визуализации данных и инженерных расчётов при бурении, программы для гидродинамических исследований скважин, петрофизического моделирования и проектирования в гидрогеологии. Продолжается разработка программных продуктов для интерпретации сейсморазведочных данных, цифрового анализа керна и моделирования углероводородного потенциала осадочных палеобассейнов.