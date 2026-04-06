Трамп заявил о наличии «концепции» самим США взимать плату за проход через Ормузский пролив

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может взять под контроль Ормузский пролив и самостоятельно взимать плату за проход через него. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

«У нас есть концепция, согласно которой мы будем взимать плату», — сказал Трамп.