Трамп заявил о наличии «концепции» самим США взимать плату за проход через Ормузский пролив
22:00 06.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может взять под контроль Ормузский пролив и самостоятельно взимать плату за проход через него. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.
«У нас есть концепция, согласно которой мы будем взимать плату», — сказал Трамп.
НОВОСТИ
- 21:10 06.04.2026
- Экипаж «Ориона» побил рекорд команды «Аполлона-13», отлетев от Земли в космос дальше всех
- 20:35 06.04.2026
- Совет мира потребовал от ХАМАС согласиться на демилитаризацию Газы до конца недели - NYT
- 18:30 06.04.2026
- Трамп счел предложение Ирана «существенным», но «недостаточно хорошим»
- 17:40 06.04.2026
- Окончательное решение об экстрадиции ученого Бутягина примет министр юстиции Польши
- 17:12 06.04.2026
- Сухогруз, атакованный ВСУ в Азовском море, обнаружен и отбуксирован к берегу
- 17:00 06.04.2026
- Энергосистема Запорожской области получила серьезные повреждения — Балицкий
- 16:32 06.04.2026
- Оценка за поведение в школах будет трехбалльной — замглавы Минпросвещения
- 16:23 06.04.2026
- Высокая эффективность геологоразведки позволяет открывать в России новые месторождения
- 16:12 06.04.2026
- Экс-губернатора Курской области Смирнова приговорили к 14 годам колонии
- 16:00 06.04.2026
- КСИР поразил очередной контейнеровоз, принадлежащий Израилю
