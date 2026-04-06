Оценка за поведение в школах будет трехбалльной — замглавы Минпросвещения

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оценка за поведение в школах будет трехбалльной, включая «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». Об этом сообщила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова.

«В ходе апробации мы предлагали три модели оценивания: двухуровневую (зачет/незачет), трехуровневую (образцовое, допустимое, недопустимое) и пятиуровневую. По результатам вторая из них выбрана как наиболее успешная. Она отличается лучшей воспроизводимостью результатов, гибкостью и профилактическим потенциалом, прозрачностью для всех участников образовательных отношений и оптимальной дифференциацией без избыточности», — сказала Колударова на заседании Совета по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников.

Она добавила, что ведомством уже подготовлен проект приказа, который включил изменения, устанавливающие требования к оценке поведения с использованием трехбалльной системы.