Трамп счел предложение Ирана «существенным», но «недостаточно хорошим»
18:30 06.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тегеран сделал Вашингтону «существенное предложение» относительно прекращения конфликта, но США не считают его достаточным. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
«Они сделали предложение, и это существенное предложение. Это существенный шаг. Он недостаточно хорош, но это существенный шаг», — сказал он.
