ЕК обеспокоена, что в ЕС растут сроки поставки оружия и цены, а не объемы его производства

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс выразил обеспокоенность, что промышленность Евросоюза вместо наращивания производства оружия увеличивает цены на него и сроки поставок.

«То, что я вижу, вызывает у меня беспокойство. Страны ЕС сообщают, что военная промышленность поднимает цены и откладывает сроки поставок. Потому что промышленность не наращивает свои объемы производства с той же скоростью, с какой выделяются (Еврокомиссией — прим.ТАСС) деньги на производство оружия», — сказал он, выступая на оборонном форуме в Мадриде.

Кубилюс подчеркнул, что Еврокомиссия уже приняла программы для высвобождения почти триллиона евро на дополнительные инвестиции в срочное ускорение производства вооружений в Европе, и этот избыток капитала при ограниченных возможностях наращивания производства привел к росту цен.

«Задержки производства ведут к неэффективности государственных инвестиций» и «не сдерживают, а приглашают» потенциального противника в Европу, отметил он.

Кубилюс потребовал, чтобы производство оружия в Европе выросло в 50 раз и чтобы страны ЕС на законодательном уровне предоставили военной промышленности гарантии долгосрочного и широкого спроса на оружие. Чтобы содействовать увеличению этого спроса, Кубилюс пообещал в ближайшее время отправиться в «ракетный тур по странам Европы», чтобы убедить их отдать Киеву все оставшиеся на вооружении их армий ракеты, а самим стимулировать промышленность на быстрое производство ракет для нового заполнения складов.