Девять человек в автомобиле провалились под лед Байкала, есть погибшие — СК

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Девять человек, среди которых есть туристы, провалились в автомобиле под лед Байкала в Иркутской области, есть погибшие. Возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ.

«В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту происшествия на льду Байкала, в результате которого погибла группа туристов. Днем 20 февраля на озере Байкал в районе мыса Хобой под лед провалился автомобиль УАЗ, перевозивший 9 человек. По предварительным данным, в результате происшествия есть погибшие. По данному факту следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.