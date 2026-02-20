0
Инвесторы вкладывают рекордные суммы в активы ЕС для снижения зависимости от США — FT

12:20 20.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международные инвесторы вкладывают рекордные суммы в европейские акции, диверсифицируя активы на фоне опасений по поводу потенциального пузыря искусственного интеллекта в США. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

Согласно прогнозу экспертов, капиталовложения в европейские ценные бумаги в феврале могут достичь исторического максимума за один месяц после двух последовательно рекордных недельных притоков средств в размере около $10 млрд. Европейский индекс Stoxx Europe 600, включающий активы ведущих компаний Европы, достиг в нынешнем месяце ряда рекордных максимумов, как и индексы в Великобритании, Франции и Испании.

Европейские биржи выиграли от стремления крупных инвесторов диверсифицировать портфели, отказавшись от инвестиций на Уолл-стрит и его огромного американского технологического сектора, который в этом году пострадал от опасений по поводу необоснованного завышения их активов, говорится в публикации.

«Многие глобальные инвесторы хотят диверсифицировать портфели, отказавшись от дорогого американского рынка», — отметила ведущий аналитик по акциям в Goldman Sachs Шэрон Белл. Это особенно актуально, по ее словам, для американских инвесторов, ищущих возможности за рубежом. «Европейский рынок акций предлагает иную структуру <…>, там меньше технологических компаний», — добавила она.

Это поспособствовало росту европейских рынков с их значительным весом в секторах «старой экономики», таких как банки и природные ресурсы. Бурный рост спроса на физические активы обернулся в нынешнем году увеличением британского индекса FTSE 100 почти на 7%, а акции таких компаний, как Weir Group и Antofagasta, выросли более чем на 20%, информирует FT.

