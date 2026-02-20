0
0
115
НОВОСТИ

Степашин надеется на решение задач СВО в этом году

10:20 20.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин рассчитывает, что задачи специальной военной операции будут решены уже в этом году.

«Я все-таки рассчитываю, что в этом году те вопросы, которые поставлены [в СВО], будут решены», — сказал он в интервью ТАСС.

По мнению Степашина, мир на Украине уже был бы достигнут после российско-американского саммита в Анкоридже, если бы урегулированию не мешала Европа. «Там ведь одно условие сейчас не срабатывает. Даже не Запорожская атомная станция — мы там договорились с американцами о компромиссе. Это освобождение двух городов: Славянск и Краматорск», — пояснил он, добавив, что речь идет о полном освобождении Донбасса. «В любом случае мы это освободим», — подчеркнул политик.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 20.02.2026
Георгий Борисенко назначен замглавы МИД РФ
0
1
10:32 20.02.2026
НОРАД утверждает, что отследило пять российских самолетов у Аляски
0
84
10:05 20.02.2026
Компартия Китая заявила о готовности вместе с КНДР защищать стабильность в регионе
0
146
10:00 20.02.2026
ЕК в 20-м пакете санкций готовит основания для перехвата танкеров с нефтью РФ — источник
0
166
09:32 20.02.2026
Иран будет считать все базы врага законными целями в случае агрессии — постпред при ООН
0
178
09:20 20.02.2026
Трамп заявил, что США получили от Венесуэлы 50 млн баррелей нефти
0
206
09:05 20.02.2026
Орбан признался, что всерьез опасается выхода США из переговоров по Украине
0
219
09:00 20.02.2026
Силы ПВО за ночь сбили 149 украинских БПЛА над регионами РФ
0
229
00:20 20.02.2026
Россия ведёт разработку и внедрение новых комплексов гиперзвукового ракетного оружия – Генштаб
0
691
00:15 20.02.2026
С начала СВО Украина потеряла более 1,5 млн военнослужащих - Генштаб
0
674

Возврат к списку