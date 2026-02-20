10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин рассчитывает, что задачи специальной военной операции будут решены уже в этом году.

«Я все-таки рассчитываю, что в этом году те вопросы, которые поставлены [в СВО], будут решены», — сказал он в интервью ТАСС.

По мнению Степашина, мир на Украине уже был бы достигнут после российско-американского саммита в Анкоридже, если бы урегулированию не мешала Европа. «Там ведь одно условие сейчас не срабатывает. Даже не Запорожская атомная станция — мы там договорились с американцами о компромиссе. Это освобождение двух городов: Славянск и Краматорск», — пояснил он, добавив, что речь идет о полном освобождении Донбасса. «В любом случае мы это освободим», — подчеркнул политик.