Георгий Борисенко назначен замглавы МИД РФ
11:00 20.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин назначил Георгия Борисенко заместителем министра иностранных дел РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Назначить Борисенко Георгия Евгеньевича заместителем министра иностранных дел РФ», — говорится в указе.
До этого Борисенко занимал должность посла России в Египте.
НОВОСТИ
- 12:20 20.02.2026
- Инвесторы вкладывают рекордные суммы в активы ЕС для снижения зависимости от США — FT
- 12:05 20.02.2026
- В ГД предлагают ужесточить регистрацию рождения детей при домашних родах
- 12:00 20.02.2026
- Индонезия направит 8 тыс. миротворцев в Газу в течение 1-2 месяцев — президент
- 11:32 20.02.2026
- Истребители КНР и США вступили в «короткое противостояние» над Желтым морем — Рёнхап
- 11:20 20.02.2026
- Неизвестный самолет США залетел в российское воздушное пространство — Flightradar
- 11:05 20.02.2026
- Путин освободил Вершинина от должности замглавы МИД РФ и назначил послом в Турции
- 10:32 20.02.2026
- НОРАД утверждает, что отследило пять российских самолетов у Аляски
- 10:20 20.02.2026
- Степашин надеется на решение задач СВО в этом году
- 10:05 20.02.2026
- Компартия Китая заявила о готовности вместе с КНДР защищать стабильность в регионе
- 10:00 20.02.2026
- ЕК в 20-м пакете санкций готовит основания для перехвата танкеров с нефтью РФ — источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать