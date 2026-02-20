Георгий Борисенко назначен замглавы МИД РФ

Обсудить на форуме

Версия для печати

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назначил Георгия Борисенко заместителем министра иностранных дел РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Борисенко Георгия Евгеньевича заместителем министра иностранных дел РФ», — говорится в указе.

До этого Борисенко занимал должность посла России в Египте.