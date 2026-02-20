Мозг Стубба слишком мал для осознания чисел и времени, ему понятна только сауна — Дмитриев
22:40 20.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Финляндии Александер Стубб не может осознавать числа, подобные триллиону, ему также непонятна концепция времени. Одной из немногих вещей, понятных для него, является сауна, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Мозг воинственного Стубба слишком мал для таких цифр», — написал он в социальной сети X, комментируя заявление президента Финляндии, в котором тот выражает сомнение в возможности заключать сделки с Россией на триллионы долларов.
Дмитриев добавил, что Стубб также не может понять концепцию времени, указывая на его дипломатические предложения по походу в сауну для разрешения конфликтов. «Он однажды сказал, что все проблемы можно решить в финской сауне, поэтому сауна — одна из немногих вещей, которые он понимает», — отметил спецпредставитель президента РФ.
НОВОСТИ
- 22:00 20.02.2026
- Венгрия заблокировала выделение Евросоюзом Украине 90 млрд евро — Сийярто
- 21:20 20.02.2026
- Верховный суд США принял решение против импортных пошлин президента Трампа
- 20:40 20.02.2026
- Президент США заявил, что изучает вариант ограниченного удара по Ирану
- 20:00 20.02.2026
- Ледовый покров Антарктического полуострова может сократиться на 20% к 2100 году — The Daily Mail
- 19:20 20.02.2026
- Более половины граждан Канады видят в США наибольшую угрозу — опрос
- 19:10 20.02.2026
- Сбер умножит пожертвования клиентов на развитие детского спорта в регионах
- 18:40 20.02.2026
- Судебные приставы в 2025 году выдворили из РФ 64 тыс. мигрантов-нарушителей
- 18:00 20.02.2026
- США пригрозили ответными мерами на ограничение доступа на рынок оружия Европы — Politico
- 17:32 20.02.2026
- Судебные приставы в 2025 году взыскали долги почти на 1,5 трлн руб. — глава Минюста РФ
- 17:12 20.02.2026
- Высота сугробов в Москве 20 февраля стала рекордной за все 72 года метеонаблюдений — МГУ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать