22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Финляндии Александер Стубб не может осознавать числа, подобные триллиону, ему также непонятна концепция времени. Одной из немногих вещей, понятных для него, является сауна, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Мозг воинственного Стубба слишком мал для таких цифр», — написал он в социальной сети X, комментируя заявление президента Финляндии, в котором тот выражает сомнение в возможности заключать сделки с Россией на триллионы долларов.

Дмитриев добавил, что Стубб также не может понять концепцию времени, указывая на его дипломатические предложения по походу в сауну для разрешения конфликтов. «Он однажды сказал, что все проблемы можно решить в финской сауне, поэтому сауна — одна из немногих вещей, которые он понимает», — отметил спецпредставитель президента РФ.