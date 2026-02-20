0
0
0
НОВОСТИ

Мозг Стубба слишком мал для осознания чисел и времени, ему понятна только сауна — Дмитриев

22:40 20.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Финляндии Александер Стубб не может осознавать числа, подобные триллиону, ему также непонятна концепция времени. Одной из немногих вещей, понятных для него, является сауна, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Мозг воинственного Стубба слишком мал для таких цифр», — написал он в социальной сети X, комментируя заявление президента Финляндии, в котором тот выражает сомнение в возможности заключать сделки с Россией на триллионы долларов.

Дмитриев добавил, что Стубб также не может понять концепцию времени, указывая на его дипломатические предложения по походу в сауну для разрешения конфликтов. «Он однажды сказал, что все проблемы можно решить в финской сауне, поэтому сауна — одна из немногих вещей, которые он понимает», — отметил спецпредставитель президента РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 20.02.2026
Венгрия заблокировала выделение Евросоюзом Украине 90 млрд евро — Сийярто
0
172
21:20 20.02.2026
Верховный суд США принял решение против импортных пошлин президента Трампа
0
217
20:40 20.02.2026
Президент США заявил, что изучает вариант ограниченного удара по Ирану
0
286
20:00 20.02.2026
Ледовый покров Антарктического полуострова может сократиться на 20% к 2100 году — The Daily Mail
0
305
19:20 20.02.2026
Более половины граждан Канады видят в США наибольшую угрозу — опрос
0
346
19:10 20.02.2026
Сбер умножит пожертвования клиентов на развитие детского спорта в регионах
0
306
18:40 20.02.2026
Судебные приставы в 2025 году выдворили из РФ 64 тыс. мигрантов-нарушителей
0
385
18:00 20.02.2026
США пригрозили ответными мерами на ограничение доступа на рынок оружия Европы — Politico
0
429
17:32 20.02.2026
Судебные приставы в 2025 году взыскали долги почти на 1,5 трлн руб. — глава Минюста РФ
0
408
17:12 20.02.2026
Высота сугробов в Москве 20 февраля стала рекордной за все 72 года метеонаблюдений — МГУ
0
425

Возврат к списку