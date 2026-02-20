Венгрия заблокировала выделение Евросоюзом Украине 90 млрд евро — Сийярто
22:00 20.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Венгрии приняло решение заблокировать выделение Евросоюзом Украине 90 млрд евро, поскольку она препятствует транзиту российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Мы приняли решение заблокировать выдачу Украине военного кредита в размере 90 млрд евро до тех пор, пока Украина не возобновит поставки нефти по трубопроводу „Дружба“. Пока поставки нефти в Венгрию не возобновятся, Украина не будет иметь доступа к военному кредиту в размере 90 млрд евро», — сказал глава МИД в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.
