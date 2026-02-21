0
0
51
НОВОСТИ

Трамп вводит пошлины в 10% в отношении импорта из всех стран мира с 24 февраля

09:00 21.02.2026 Источник: Интерфакс

Распоряжение президента США Дональда Трампа о введении пошлин в 10% в отношении всех стран мира начнет действовать с 24 февраля, оно также содержит ряд исключений, сообщает в субботу Белый дом. "Временные пошлины вступают в силу 24 февраля", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что распоряжение не коснется целого ряда товаров, которые "необходимы американкой экономике". В частности, речь идет о редкоземельных и некоторых иных металлах, энергоносителях в тех случаях, когда эти товары "нельзя добыть или произвести в достаточных количествах в США".

Не будут действовать пошлины и в отношении части сельхозпродукции, в частности, говядины, апельсинов и помидоров. Не будут облагаться дополнительной пошлиной лекарства и компоненты для их производства, некоторые виды электроники и некоторые категории транспортных средств.

Не распространяются пошлины и на книги, продукцию для аэрокосмической отрасли. В ночь на субботу Трамп сообщил, что подписал указ, предусматривающий введение пошлин в 10% в отношении импорта из всех стран мира.

