Трамп вводит пошлины в 10% в отношении импорта из всех стран мира с 24 февраля
09:00 21.02.2026 Источник: Интерфакс
Распоряжение президента США Дональда Трампа о введении пошлин в 10% в отношении всех стран мира начнет действовать с 24 февраля, оно также содержит ряд исключений, сообщает в субботу Белый дом. "Временные пошлины вступают в силу 24 февраля", - говорится в сообщении.
В нем подчеркивается, что распоряжение не коснется целого ряда товаров, которые "необходимы американкой экономике". В частности, речь идет о редкоземельных и некоторых иных металлах, энергоносителях в тех случаях, когда эти товары "нельзя добыть или произвести в достаточных количествах в США".
Не будут действовать пошлины и в отношении части сельхозпродукции, в частности, говядины, апельсинов и помидоров. Не будут облагаться дополнительной пошлиной лекарства и компоненты для их производства, некоторые виды электроники и некоторые категории транспортных средств.
Не распространяются пошлины и на книги, продукцию для аэрокосмической отрасли. В ночь на субботу Трамп сообщил, что подписал указ, предусматривающий введение пошлин в 10% в отношении импорта из всех стран мира.
НОВОСТИ
- 09:30 21.02.2026
- Бумажные квитанции за оплату услуг ЖКХ «останутся в привычном формате» - Кошелев
- 09:15 21.02.2026
- Пока Украина продолжит блокировать нефтепровод, Венгрия будет блокировать военный кредит - Орбан
- 22:40 20.02.2026
- Мозг Стубба слишком мал для осознания чисел и времени, ему понятна только сауна — Дмитриев
- 22:00 20.02.2026
- Венгрия заблокировала выделение Евросоюзом Украине 90 млрд евро — Сийярто
- 21:20 20.02.2026
- Верховный суд США принял решение против импортных пошлин президента Трампа
- 20:40 20.02.2026
- Президент США заявил, что изучает вариант ограниченного удара по Ирану
- 20:00 20.02.2026
- Ледовый покров Антарктического полуострова может сократиться на 20% к 2100 году — The Daily Mail
- 19:20 20.02.2026
- Более половины граждан Канады видят в США наибольшую угрозу — опрос
- 19:10 20.02.2026
- Сбер умножит пожертвования клиентов на развитие детского спорта в регионах
- 18:40 20.02.2026
- Судебные приставы в 2025 году выдворили из РФ 64 тыс. мигрантов-нарушителей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать