Бумажные квитанции за оплату услуг ЖКХ «останутся в привычном формате» - Кошелев

09:30 21.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бумажные квитанции за жилищно-коммунальные услуги останутся в России для тех, кто привык ими пользоваться, планы по цифровизации квартплаты такую возможность не отменят. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

«Предусмотренную Жилищным кодексом РФ вариативность по оплате коммунальных услуг планируют сохранить для удобства россиян. Бумажные квитанции останутся доступны для всех желающих», — сказал первый зампред комитета ГД. «То есть, для пенсионеров, которые привыкли получать бумажную платежку, ничего не изменится. Для них все останется в привычном формате, как и для всех остальных потребителей услуг ЖКХ, кто не прошел или не пройдет регистрацию в государственной информационной системе „Единая система идентификации и аутентификации“, а также не выразит согласие на получение цифровых платежек», — подчеркнул Кошелев.

