Пока Украина продолжит блокировать нефтепровод, Венгрия будет блокировать военный кредит - Орбан
09:15 21.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Венгрии продолжит блокировать выделение Евросоюзом Украине 90 млрд евро, пока та не перестанет препятствовать транзиту российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
«Объявление! Пока Украина продолжит блокировать нефтепровод „Дружба“, Венгрия продолжит блокировать украинский военный кредит на 90 млрд евро. Нас нельзя шантажировать!» — написал Орбан в социальной сети X.
