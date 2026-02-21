0
НОВОСТИ

Пока Украина продолжит блокировать нефтепровод, Венгрия будет блокировать военный кредит - Орбан

09:15 21.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Венгрии продолжит блокировать выделение Евросоюзом Украине 90 млрд евро, пока та не перестанет препятствовать транзиту российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Объявление! Пока Украина продолжит блокировать нефтепровод „Дружба“, Венгрия продолжит блокировать украинский военный кредит на 90 млрд евро. Нас нельзя шантажировать!» — написал Орбан в социальной сети X.

