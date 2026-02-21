0
Губернатор Иллинойса потребовал у Белого дома возместить жителям штата ущерб от введения пошлин

09:50 21.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер в связи с решением Верховного суда США о незаконности торговых пошлин потребовал от американской администрации возместить жителям его штата финансовые потери на сумму около $8,7 млрд.

«Ваши пошлины нанесли огромный ущерб фермерам, разгневали наших союзников и привели к резкому росту цен на продукты питания. <…> Верховный суд уведомил вас о том, что они (пошлины — прим. ТАСС) противоречат конституции. От имени жителей Иллинойса я требую вернуть $1,7 тыс. каждой семье Иллинойса. В моем штате 5 105 448 домохозяйств, это значит, что вы должны возместить ущерб на сумму $8 679 261 600», — говорится в письме губернатора на имя президента США Дональда Трампа.

09:30 21.02.2026
Бумажные квитанции за оплату услуг ЖКХ «останутся в привычном формате» - Кошелев
09:15 21.02.2026
Пока Украина продолжит блокировать нефтепровод, Венгрия будет блокировать военный кредит - Орбан
09:00 21.02.2026
Трамп вводит пошлины в 10% в отношении импорта из всех стран мира с 24 февраля
22:40 20.02.2026
Мозг Стубба слишком мал для осознания чисел и времени, ему понятна только сауна — Дмитриев
22:00 20.02.2026
Венгрия заблокировала выделение Евросоюзом Украине 90 млрд евро — Сийярто
21:20 20.02.2026
Верховный суд США принял решение против импортных пошлин президента Трампа
20:40 20.02.2026
Президент США заявил, что изучает вариант ограниченного удара по Ирану
20:00 20.02.2026
Ледовый покров Антарктического полуострова может сократиться на 20% к 2100 году — The Daily Mail
19:20 20.02.2026
Более половины граждан Канады видят в США наибольшую угрозу — опрос
19:10 20.02.2026
Сбер умножит пожертвования клиентов на развитие детского спорта в регионах
