В ходе СВО военные используют штатные средства связи, не завязанные на разные соцсети и мессенджеры – МО РФ

11:30 21.02.2026 Источник: Интерфакс

Российские военные в ходе выполнения задач специальной военной операции используют штатные средства связи, также задействован отечественный мессенджер, заявили в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции военнослужащие подразделений используют штатные средства связи, которые не завязаны на различные социальные сети и мессенджеры", - говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

В нем также приведен комментарий военнослужащего группировки войск "Запад": "В ходе выполнения задач сейчас мы работаем через другой канал связи, мессенджер. Нормальный, отечественный, все работает - видеоконференция, связь, голосовые, картиночка. И в принципе не пользуемся тем, о чем говорят сейчас все, тем же "Телеграмом", потому что ребята на позициях живут круглосуточно. Это просто может привести к их гибели", - заявил военнослужащий.

