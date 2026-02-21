Финский залив весь покрылся льдом, в последний раз такое произошло в 2011 году
14:05 21.02.2026 Источник: Интерфакс
Лед покрыл всю акваторию Финского залива, сообщил в субботу начальник Гидрометцентра Петербурга и Ленобласти Александр Колесов.
"Сохранение тихой и морозной погоды в последние несколько дней позволило замерзнуть всему Финскому заливу, и он полностью покрылся льдом. В горле залива два-три дня сохранялся молодой лед, он достаточно тонкий и прозрачный", - написал синоптик в телеграм-канале.
Колесов добавил, на западе акватории Финского залива наблюдается шторм, который будет "ломать и сжимать" ледовый покров. Синоптик уточнил, что в последний раз столь же сильно Финский залив промерзал в 2010 и 2011 годах.
