США сконцентрировали на Ближнем востоке сразу шесть самолетов управления AWACS
13:30 21.02.2026 Источник: Интерфакс
Соединенные Штаты за последние дни перебросили на авиабазу Принц Султан в Саудовской Аравии в общей сложности шесть самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3C Sentry AWACS, следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.
Последняя их пара прибыла в Саудовскую Аравию накануне после трансатлантического перелета из США и промежуточной посадки в Европе. Китайский провайдер спутниковых данных MizarVision опубликовал снимки саудовской авиабазы, на которых видны все шесть самолетов.
Самолет Boeing E-3C является основой системы воздушного командования и управления, который способен управлять масштабными воздушными операциями
