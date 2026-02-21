США сконцентрировали на Ближнем востоке сразу шесть самолетов управления AWACS

13:30 Источник: Интерфакс

Соединенные Штаты за последние дни перебросили на авиабазу Принц Султан в Саудовской Аравии в общей сложности шесть самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3C Sentry AWACS, следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

Последняя их пара прибыла в Саудовскую Аравию накануне после трансатлантического перелета из США и промежуточной посадки в Европе. Китайский провайдер спутниковых данных MizarVision опубликовал снимки саудовской авиабазы, на которых видны все шесть самолетов.

Самолет Boeing E-3C является основой системы воздушного командования и управления, который способен управлять масштабными воздушными операциями