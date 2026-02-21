Фицо пообещал прекратить поставки электроэнергии на Украину, если поставки нефти в Словакию не возобновятся
14:48 21.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Словакии с 23 февраля приостановит подачу электроэнергии на Украину, если Киев не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
«Словакия — гордая и суверенная страна, а я гордый и суверенный словак. Если в понедельник поставки нефти в Словакию не будут возобновлены, я попрошу SEPS прекратить поставки электроэнергии на Украину», — написал Фицо на своей странице в соцсети.
