Фицо пообещал прекратить поставки электроэнергии на Украину, если поставки нефти в Словакию не возобновятся

Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Словакии с 23 февраля приостановит подачу электроэнергии на Украину, если Киев не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.

«Словакия — гордая и суверенная страна, а я гордый и суверенный словак. Если в понедельник поставки нефти в Словакию не будут возобновлены, я попрошу SEPS прекратить поставки электроэнергии на Украину», — написал Фицо на своей странице в соцсети.