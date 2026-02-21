0
Фицо пообещал прекратить поставки электроэнергии на Украину, если поставки нефти в Словакию не возобновятся

14:48 21.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Словакии с 23 февраля приостановит подачу электроэнергии на Украину, если Киев не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.

«Словакия — гордая и суверенная страна, а я гордый и суверенный словак. Если в понедельник поставки нефти в Словакию не будут возобновлены, я попрошу SEPS прекратить поставки электроэнергии на Украину», — написал Фицо на своей странице в соцсети.

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
