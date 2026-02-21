WSJ рассказал, почему многие члены команды авианосца Gerald R. Ford «огорчены и злы»

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очередное продление развертывания американского авианосца Gerald R. Ford и его передислокация на Ближний Восток подорвали моральный дух экипажа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) на основании бесед с военнослужащими и их родными.

По словам одного из военных, многие члены экипажа огорчены и злы, некоторые планируют уйти в отставку по возвращении домой. Капитан Дэвид Скароси в беседе с изданием признал, что переброска на Ближний Восток застала его врасплох, так как он рассчитывал вернуться домой в ближайшие несколько недель и даже уведомил об этом свою семью. Длительные миссии могут негативно сказываться и на самих кораблях, оборудование начинает выходить из строя, а запланированные ремонтные работы приходится откладывать. Среди трудностей, с которыми столкнулся Gerald R. Ford, стали проблемы с сантехникой, указывает газета.

Как отмечается, обычно развертывание авианосцев длится шесть месяцев и допускает продление миссии еще не несколько месяцев в случае необходимости. Экипаж Gerald R. Ford находится в море уже восемь месяцев, пишет газета.