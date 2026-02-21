0
0
0
НОВОСТИ

Туск и Орбан обменялись сообщениями в соцсети по поводу помощи ЕС Украине

18:40 21.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский не получит от Венгрии никакой поддержки до тех пор, пока Украина не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отвечая на утверждения своего польского коллеги Дональда Туска, будто нынешние действия Будапешта выгодны Москве.

«Премьер-министр Орбан только что заблокировал европейскую помощь Украине», — написал Туск на своей странице в соцсети Х. «Угадайте, кто доволен», — добавил польский премьер, явно намекая на Россию.

«Дорогой Дональд, — ответил ему Орбан, также сделав запись в Х, — я несу ответственность за венгерский народ и за Венгрию. Если кто-то причинит им вред, мой долг — защитить их. Так будет и сейчас. Пока президент Зеленский не возобновит поставки нефти, ему не стоит ожидать от нас никакой поддержки».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:20 21.02.2026
WSJ рассказал, почему многие члены команды авианосца Gerald R. Ford «огорчены и злы»
0
240
14:48 21.02.2026
Фицо пообещал прекратить поставки электроэнергии на Украину, если поставки нефти в Словакию не возобновятся
0
374
14:05 21.02.2026
Финский залив весь покрылся льдом, в последний раз такое произошло в 2011 году
0
427
13:30 21.02.2026
США сконцентрировали на Ближнем востоке сразу шесть самолетов управления AWACS
0
489
11:30 21.02.2026
В ходе СВО военные используют штатные средства связи, не завязанные на разные соцсети и мессенджеры – МО РФ
0
629
11:20 21.02.2026
Использование Telegram в зоне СВО приводило к созданию угрозы жизни российских военных - ФСБ РФ
0
528
09:50 21.02.2026
Губернатор Иллинойса потребовал у Белого дома возместить жителям штата ущерб от введения пошлин
0
596
09:30 21.02.2026
Бумажные квитанции за оплату услуг ЖКХ «останутся в привычном формате» - Кошелев
0
563
09:15 21.02.2026
Пока Украина продолжит блокировать нефтепровод, Венгрия будет блокировать военный кредит - Орбан
0
577
09:00 21.02.2026
Трамп вводит пошлины в 10% в отношении импорта из всех стран мира с 24 февраля
0
579

Возврат к списку