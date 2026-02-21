Туск и Орбан обменялись сообщениями в соцсети по поводу помощи ЕС Украине
18:40 21.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский не получит от Венгрии никакой поддержки до тех пор, пока Украина не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отвечая на утверждения своего польского коллеги Дональда Туска, будто нынешние действия Будапешта выгодны Москве.
«Премьер-министр Орбан только что заблокировал европейскую помощь Украине», — написал Туск на своей странице в соцсети Х. «Угадайте, кто доволен», — добавил польский премьер, явно намекая на Россию.
«Дорогой Дональд, — ответил ему Орбан, также сделав запись в Х, — я несу ответственность за венгерский народ и за Венгрию. Если кто-то причинит им вред, мой долг — защитить их. Так будет и сейчас. Пока президент Зеленский не возобновит поставки нефти, ему не стоит ожидать от нас никакой поддержки».
