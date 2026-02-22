Глобальное потепление вызвало рекордно снежную зиму в России - эксперт
09:50 22.02.2026
«Основная причина снежной зимы — это глобальное потепление, при котором увеличение испарений воды океанов и морей приводит к их выпадению на континентах, подчиняясь общей циркуляции атмосферы», — сказал он.
Как пояснил Терешонок, даже периодические аномальные холода не противоречат этому тренду. «Глобальное потепление происходит не постоянным ростом температуры, а ступенчатым. Теплые периоды сменяются холодными с положительным трендом. В последние два десятилетия интенсивность роста глобальной температуры значительно возросла», — указал эксперт.
НОВОСТИ
- 10:10 22.02.2026
- Трамп требует уволить топ-менеджера Netflix, угрожая последствиями
- 09:35 22.02.2026
- Уиткофф надеется, что новые переговоры по Украине пройдут через три недели
- 20:15 21.02.2026
- Трамп: Я, как президент США, немедленно повышаю 10%-й мировой тариф до уровня в 15%
- 18:40 21.02.2026
- Туск и Орбан обменялись сообщениями в соцсети по поводу помощи ЕС Украине
- 17:20 21.02.2026
- WSJ рассказал, почему многие члены команды авианосца Gerald R. Ford «огорчены и злы»
- 14:48 21.02.2026
- Фицо пообещал прекратить поставки электроэнергии на Украину, если поставки нефти в Словакию не возобновятся
- 14:05 21.02.2026
- Финский залив весь покрылся льдом, в последний раз такое произошло в 2011 году
- 13:30 21.02.2026
- США сконцентрировали на Ближнем востоке сразу шесть самолетов управления AWACS
- 11:30 21.02.2026
- В ходе СВО военные используют штатные средства связи, не завязанные на разные соцсети и мессенджеры – МО РФ
- 11:20 21.02.2026
- Использование Telegram в зоне СВО приводило к созданию угрозы жизни российских военных - ФСБ РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать