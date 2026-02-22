Глобальное потепление вызвало рекордно снежную зиму в России - эксперт

09:50

Рекордно снежная зима, которая наблюдается в России в этом году, спровоцирована глобальным потеплением. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.



«Основная причина снежной зимы — это глобальное потепление, при котором увеличение испарений воды океанов и морей приводит к их выпадению на континентах, подчиняясь общей циркуляции атмосферы», — сказал он.



Как пояснил Терешонок, даже периодические аномальные холода не противоречат этому тренду. «Глобальное потепление происходит не постоянным ростом температуры, а ступенчатым. Теплые периоды сменяются холодными с положительным трендом. В последние два десятилетия интенсивность роста глобальной температуры значительно возросла», — указал эксперт.







