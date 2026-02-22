0
0
154
НОВОСТИ

На обращенной к Земле стороне Солнца исчезли все пятна - ученые

11:50 22.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Темные пятна не наблюдаются на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Ни одного, даже самого небольшого, пятна не наблюдается в данный момент на обращенной к Земле стороне Солнца. Звезда представляет собой идеальный диск без каких-либо особенностей», — говорится в сообщении в телеграм-канале лаборатории.

Ученые уточнили, что солнечные пятна являются неотъемлемой частью звезды и обуславливаются ее магнитным полем. В местах наибольшей концентрации магнитных потоков образуются темные пятна, и их полное исчезновение случается только при крайне низкой активности.

«Последний раз Солнце без единого пятна можно было увидеть 11 декабря 2021 года, то есть более четырех лет назад», — добавили в лаборатории.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:55 22.02.2026
При участии США "Северный поток" может возобновить работу - СМИ
0
71
12:20 22.02.2026
Из-за ухода с рынка РФ европейские компании потеряли около €400 млрд - эксперт
0
135
10:20 22.02.2026
Китай разрабатывает ядерное оружие нового поколения - СМИ
0
343
10:10 22.02.2026
Трамп требует уволить топ-менеджера Netflix, угрожая последствиями
0
361
09:50 22.02.2026
Глобальное потепление вызвало рекордно снежную зиму в России - эксперт
0
367
09:35 22.02.2026
Уиткофф надеется, что новые переговоры по Украине пройдут через три недели
0
339
20:15 21.02.2026
Трамп: Я, как президент США, немедленно повышаю 10%-й мировой тариф до уровня в 15%
0
1314
18:40 21.02.2026
Туск и Орбан обменялись сообщениями в соцсети по поводу помощи ЕС Украине
0
1225
17:20 21.02.2026
WSJ рассказал, почему многие члены команды авианосца Gerald R. Ford «огорчены и злы»
0
1385
14:48 21.02.2026
Фицо пообещал прекратить поставки электроэнергии на Украину, если поставки нефти в Словакию не возобновятся
0
1131

Возврат к списку