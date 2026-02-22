0
НОВОСТИ

Из-за ухода с рынка РФ европейские компании потеряли около €400 млрд - эксперт

12:20 22.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уход европейских компаний из России к началу 2026 года сказался на объемах их активов и потерянной прибыли, которую можно оценить в €300-400 млрд. Такую оценку ТАСС озвучил кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Гапоненко по случаю четырехлетней годовщины введения первых пакетов санкций ЕС.

«Оценки объема активов и потерянных прибылей европейских компаний в России к началу 2026 года приближаются к €300-400 млрд. Российский рынок потребительских товаров, автомобилей и оборудования, на котором до 2022 года около 45% занимала продукция европейских брендов, практически полностью перешел к китайским, турецким и российским компаниям», — сказал эксперт.

В качестве примера Гапоненко рассказал о том, что в 2021 году на долю Volkswagen, Stellantis, BMW и Mercedes приходилось около 70% продаж новых автомобилей в премиум-сегменте России, а к 2026 году их совокупная доля упала ниже 5%. «В конце 2024 года IKEA окончательно продала оставшиеся активы в России консорциуму местных инвесторов за примерно 10% от довоенной стоимости», — добавил собеседник агентства.


НОВОСТИ

