Трамп требует уволить топ-менеджера Netflix, угрожая последствиями

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп призвал компанию Netflix уволить члена совета директоров, бывшего советника по национальной безопасности в администрации Барака Обамы Сьюзан Райс за ее поддержку Демократической партии. Как написал он в субботу в социальной сети Truth Social, стриминговый сервис может столкнуться с негативными последствиями, если топ-менеджер сохранит свой пост.



«Netflix должна немедленно уволить расистку и помешанную на борьбе с Трампом Сьюзан Райс, иначе они столкнутся с последствиями», — написал он, добавив, что Райс не имеет каких-либо талантов или способностей. «Ее власть исчезла и больше никогда не вернется. Сколько ей платят и за что», — добавил хозяин Белого дома.



Кроме того, глава американской администрации прикрепил к посту скриншот с сообщением правой активистки Лоры Лумер в социальной сети X, которая написала, что Райс угрожает поддерживающим нынешнюю республиканскую администрацию представителям крупного бизнеса. Она отметила, что член совета директоров Netflix заявляла о том, что Демократическая партия заставит крупные американские компании ответить за свои политические решения в случае победы на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре этого года и президентских выборах в 2028 году.







