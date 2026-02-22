Россию может спровоцировать отправка европейских военных на Украину - финский политик

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема считает, что отправка европейских военных на Украину может спровоцировать Россию на ответ.



«Ужасная идея, западные войска рискуют втянуть Европу в крупномасштабную войну и могут спровоцировать Россию», — написал он на своей странице в социальной сети X.



«Я не понимаю, насколько надо быть глупым, чтобы думать об отправке западных войск, не задумываясь о последствиях для всей Европы», — подытожил политик.





