Россию может спровоцировать отправка европейских военных на Украину - финский политик
14:15 22.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Ужасная идея, западные войска рискуют втянуть Европу в крупномасштабную войну и могут спровоцировать Россию», — написал он на своей странице в социальной сети X.
«Я не понимаю, насколько надо быть глупым, чтобы думать об отправке западных войск, не задумываясь о последствиях для всей Европы», — подытожил политик.
