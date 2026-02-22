0
0
97
НОВОСТИ

Россию может спровоцировать отправка европейских военных на Украину - финский политик

14:15 22.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема считает, что отправка европейских военных на Украину может спровоцировать Россию на ответ.

«Ужасная идея, западные войска рискуют втянуть Европу в крупномасштабную войну и могут спровоцировать Россию», — написал он на своей странице в социальной сети X.

«Я не понимаю, насколько надо быть глупым, чтобы думать об отправке западных войск, не задумываясь о последствиях для всей Европы», — подытожил политик.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:50 22.02.2026
Самыми жестокими при атаке на Курскую область были наемники из Грузии и Польши - Алаудинов
0
0
12:55 22.02.2026
При участии США "Северный поток" может возобновить работу - СМИ
0
244
12:20 22.02.2026
Из-за ухода с рынка РФ европейские компании потеряли около €400 млрд - эксперт
0
276
11:50 22.02.2026
На обращенной к Земле стороне Солнца исчезли все пятна - ученые
0
313
10:20 22.02.2026
Китай разрабатывает ядерное оружие нового поколения - СМИ
0
459
10:10 22.02.2026
Трамп требует уволить топ-менеджера Netflix, угрожая последствиями
0
470
09:50 22.02.2026
Глобальное потепление вызвало рекордно снежную зиму в России - эксперт
0
464
09:35 22.02.2026
Уиткофф надеется, что новые переговоры по Украине пройдут через три недели
0
418
20:15 21.02.2026
Трамп: Я, как президент США, немедленно повышаю 10%-й мировой тариф до уровня в 15%
0
1371
18:40 21.02.2026
Туск и Орбан обменялись сообщениями в соцсети по поводу помощи ЕС Украине
0
1280

Возврат к списку