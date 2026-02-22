В участии европейцев в переговорах по Украине нет смысла - Песков
15:40 22.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Там же потом украинцы с ними встречались, они их брифинговали, но на переговорах их не было. <…> Мы не видим смысла участия европейцев, они ничем не могут помочь, учитывая их настроения. Тут только что упоминали главу европейской дипломатии с ее блистательными заявлениями. Чем они с такой позицией могут помочь? Вряд ли чем-то», — сказал Песков.
