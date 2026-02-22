Из-за временных ограничений четыре самолета не смогли приземлиться в Москве
16:40 22.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В частности, в аэропорту Домодедово ТАСС сообщили, что в связи с временными ограничениями следовавшие сюда рейсы из Калининграда и Сочи перенаправили в Нижний Новгород. В свою очередь, во Внуково ТАСС рассказали, что один из рейсов, следовавших сюда из Санкт-Петербурга, был вынужден в полете повернуть в обратном направлении и вернуться в пункт вылета.
По данным аэропорта Шереметьево, на запасной аэродром в Нижний Новгород отправлен рейс из Перми. Кроме того, с вылетом сюда задерживаются в пунктах отправления два рейса из Санкт-Петербурга, а также рейсы из Нижнего Новгорода и Казани.
НОВОСТИ
- 17:10 22.02.2026
- В Москве сожгли самое большое чучело
- 15:40 22.02.2026
- В участии европейцев в переговорах по Украине нет смысла - Песков
- 15:20 22.02.2026
- На Мюнхенской конференции ЕС показали намерение воевать до последнего украинца - Азаров
- 14:50 22.02.2026
- Самыми жестокими при атаке на Курскую область были наемники из Грузии и Польши - Алаудинов
- 14:15 22.02.2026
- Россию может спровоцировать отправка европейских военных на Украину - финский политик
- 12:55 22.02.2026
- При участии США "Северный поток" может возобновить работу - СМИ
- 12:20 22.02.2026
- Из-за ухода с рынка РФ европейские компании потеряли около €400 млрд - эксперт
- 11:50 22.02.2026
- На обращенной к Земле стороне Солнца исчезли все пятна - ученые
- 10:20 22.02.2026
- Китай разрабатывает ядерное оружие нового поколения - СМИ
- 10:10 22.02.2026
- Трамп требует уволить топ-менеджера Netflix, угрожая последствиями
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать