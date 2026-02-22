0
Из-за временных ограничений четыре самолета не смогли приземлиться в Москве

16:40 22.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре самолета, следовавших в московские аэропорты, не смогли совершить посадку в столице из-за действующих ограничений и были вынуждены уйти на запасные аэродромы. Такие данные следуют из подсчетов ТАСС на основе информации, полученной от справочных служб и из данных онлайн-табло аэропортов.

В частности, в аэропорту Домодедово ТАСС сообщили, что в связи с временными ограничениями следовавшие сюда рейсы из Калининграда и Сочи перенаправили в Нижний Новгород. В свою очередь, во Внуково ТАСС рассказали, что один из рейсов, следовавших сюда из Санкт-Петербурга, был вынужден в полете повернуть в обратном направлении и вернуться в пункт вылета.

По данным аэропорта Шереметьево, на запасной аэродром в Нижний Новгород отправлен рейс из Перми. Кроме того, с вылетом сюда задерживаются в пунктах отправления два рейса из Санкт-Петербурга, а также рейсы из Нижнего Новгорода и Казани.


