Глава Минобороны Британии хочет отправить войска на Украину

19:30 22.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил о желании направить войска на Украину после завершения конфликта.

«Я хочу быть министром обороны, который разместит британские войска на Украине, потому что это будет означать, что война, наконец, завершилась», — написал он в колонке для газеты The Daily Telegraph.

«Это будет означать, что мы согласовали мир на Украине, а безопасная Европа нуждается в сильной, суверенной Украине», — добавил он.

