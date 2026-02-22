Глава Минобороны Британии хочет отправить войска на Украину

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил о желании направить войска на Украину после завершения конфликта.



«Я хочу быть министром обороны, который разместит британские войска на Украине, потому что это будет означать, что война, наконец, завершилась», — написал он в колонке для газеты The Daily Telegraph.



«Это будет означать, что мы согласовали мир на Украине, а безопасная Европа нуждается в сильной, суверенной Украине», — добавил он.



