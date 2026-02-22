«60 дней на выборы» Укране нужны чтобы восстановить ВСУ - Азаров
19:45 22.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Ну, прежде всего, эта тактика направлена вот на что — на возможность для киевского режима перевооружить свои вооруженные силы, обновить их, дополнить, провести переформатирование, ротацию, ну, во всяком случае, привести потрепанные абсолютно вооруженные силы более-менее в нормальное состояние. Пополнить запасы ракет боеприпасов, и это первая главная задача этого перемирия», — сказал он.
Также, по его мнению, киевский режим использует время на подготовку к выборам для подготовки фальсификации их результатов. «Никаких проблем провести, сфальсифицировать выборы у [Владимира] Зеленского и его шайки нет. Проведут выборы, придут какие-то люди, никто их голоса считать, естественно, не будет. Нарисуют любую цифру — и 70% поддержки, и 80%, да любую. Объявят эти результаты и продолжат дальше ту линию, которую они проводили до сих пор», — добавил он.
