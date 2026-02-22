0
0
0
НОВОСТИ

Мужчина, проникший в поместье Трампа, застрелен спецслужбой США

18:45 22.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Секретной службы США застрелили вооруженного мужчину, который проник на охраняемую территорию вокруг поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида). Об этом говорится в письменном заявлении представителя этой службы Энтони Гульельми.

Как в нем отмечается, в ночь на воскресенье «вооруженный мужчина был застрелен» сотрудниками Секретной службы и помощником местного шерифа после «незаконного проникновения в охраняемую зону вокруг Мар-а-Лаго». Его имя не уточняется. У мужчины при себе, предположительно, имелись дробовик и канистра для топлива. Его мотивы неизвестны.

Никого из лиц, охраняемых Секретной службой, в то время в поместье не было. Трамп в настоящее время находится в Вашингтоне.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:10 22.02.2026
В Москве сожгли самое большое чучело
0
239
16:40 22.02.2026
Из-за временных ограничений четыре самолета не смогли приземлиться в Москве
0
311
15:40 22.02.2026
В участии европейцев в переговорах по Украине нет смысла - Песков
0
361
15:20 22.02.2026
На Мюнхенской конференции ЕС показали намерение воевать до последнего украинца - Азаров
0
365
14:50 22.02.2026
Самыми жестокими при атаке на Курскую область были наемники из Грузии и Польши - Алаудинов
0
410
14:15 22.02.2026
Россию может спровоцировать отправка европейских военных на Украину - финский политик
0
422
12:55 22.02.2026
При участии США "Северный поток" может возобновить работу - СМИ
0
545
12:20 22.02.2026
Из-за ухода с рынка РФ европейские компании потеряли около €400 млрд - эксперт
0
524
11:50 22.02.2026
На обращенной к Земле стороне Солнца исчезли все пятна - ученые
0
570
10:20 22.02.2026
Китай разрабатывает ядерное оружие нового поколения - СМИ
0
696

Возврат к списку