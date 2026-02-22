Мужчина, проникший в поместье Трампа, застрелен спецслужбой США

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Секретной службы США застрелили вооруженного мужчину, который проник на охраняемую территорию вокруг поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида). Об этом говорится в письменном заявлении представителя этой службы Энтони Гульельми.



Как в нем отмечается, в ночь на воскресенье «вооруженный мужчина был застрелен» сотрудниками Секретной службы и помощником местного шерифа после «незаконного проникновения в охраняемую зону вокруг Мар-а-Лаго». Его имя не уточняется. У мужчины при себе, предположительно, имелись дробовик и канистра для топлива. Его мотивы неизвестны.



Никого из лиц, охраняемых Секретной службой, в то время в поместье не было. Трамп в настоящее время находится в Вашингтоне.



