Мужчина, проникший в поместье Трампа, застрелен спецслужбой США
18:45 22.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как в нем отмечается, в ночь на воскресенье «вооруженный мужчина был застрелен» сотрудниками Секретной службы и помощником местного шерифа после «незаконного проникновения в охраняемую зону вокруг Мар-а-Лаго». Его имя не уточняется. У мужчины при себе, предположительно, имелись дробовик и канистра для топлива. Его мотивы неизвестны.
Никого из лиц, охраняемых Секретной службой, в то время в поместье не было. Трамп в настоящее время находится в Вашингтоне.
