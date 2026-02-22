В Москве сожгли самое большое чучело

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самую высокую конструкцию в виде чучела сожгли в воскресенье в столичном музее-заповеднике «Горки Ленинские». Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры России в мессенджере Мах.



«Высота конструкции составила 25,2 метра, что больше пятиэтажного дома», — говорится в сообщении.



В министерстве уточнили, что для создания конструкции потребовалось три недели, 800 метров бруса, 250 метров ткани, 28 метров узоров и 3 тонны сена.



