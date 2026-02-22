0
0
0
НОВОСТИ

В Москве сожгли самое большое чучело

17:10 22.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самую высокую конструкцию в виде чучела сожгли в воскресенье в столичном музее-заповеднике «Горки Ленинские». Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры России в мессенджере Мах.

«Высота конструкции составила 25,2 метра, что больше пятиэтажного дома», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что для создания конструкции потребовалось три недели, 800 метров бруса, 250 метров ткани, 28 метров узоров и 3 тонны сена.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:40 22.02.2026
Из-за временных ограничений четыре самолета не смогли приземлиться в Москве
0
163
15:40 22.02.2026
В участии европейцев в переговорах по Украине нет смысла - Песков
0
230
15:20 22.02.2026
На Мюнхенской конференции ЕС показали намерение воевать до последнего украинца - Азаров
0
247
14:50 22.02.2026
Самыми жестокими при атаке на Курскую область были наемники из Грузии и Польши - Алаудинов
0
296
14:15 22.02.2026
Россию может спровоцировать отправка европейских военных на Украину - финский политик
0
334
12:55 22.02.2026
При участии США "Северный поток" может возобновить работу - СМИ
0
471
12:20 22.02.2026
Из-за ухода с рынка РФ европейские компании потеряли около €400 млрд - эксперт
0
459
11:50 22.02.2026
На обращенной к Земле стороне Солнца исчезли все пятна - ученые
0
496
10:20 22.02.2026
Китай разрабатывает ядерное оружие нового поколения - СМИ
0
633
10:10 22.02.2026
Трамп требует уволить топ-менеджера Netflix, угрожая последствиями
0
615

Возврат к списку