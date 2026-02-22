Из-за ограничений в Москве, Саратова приняла четыре рейса
20:30 22.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В связи с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в Москве аэропорт Гагарин в качестве запасного аэропорта принимает рейсы, следующие в Москву. На текущий момент принято четыре рейса», — отмечается в сообщении.
