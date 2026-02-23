От новых пошли США больше всех пострадают Британия и ЕС - Дмитриев

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз и Великобритания больше всего пострадают от новых глобальных пошлин США. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.



«И без того слабые Великобритания и ЕС больше всего пострадают от новых глобальных пошлин США в размере 15%», — написал он на своей странице в Х, комментируя публикацию Financial Times о новых пошлинах президента США Дональда Трампа.



В ней издание отмечало, что новый американский 15-процентный глобальный тариф принесет наибольшую выгоду странам, которые президент США подверг резкой критике, включая Китай и Бразилию. Наибольший удар от нового налога понесут давние союзники США, в том числе Великобритания, ЕС и Япония.



