От новых пошли США больше всех пострадают Британия и ЕС - Дмитриев
10:20 23.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«И без того слабые Великобритания и ЕС больше всего пострадают от новых глобальных пошлин США в размере 15%», — написал он на своей странице в Х, комментируя публикацию Financial Times о новых пошлинах президента США Дональда Трампа.
В ней издание отмечало, что новый американский 15-процентный глобальный тариф принесет наибольшую выгоду странам, которые президент США подверг резкой критике, включая Китай и Бразилию. Наибольший удар от нового налога понесут давние союзники США, в том числе Великобритания, ЕС и Япония.
