В числе официальных профессий в РФ остались кучер, мельник, лифтер и ревизор

Целый ряд исторических специальностей сохранили официальный статус в России при обновлении перечня профессий и должностей в 2026 году. Это следует из нового общероссийского классификатора, с которым ознакомился ТАСС.



Документ пришел на смену классификатору профессий, действовавшему с 1994 года, и содержит много нововведений, в основном из сферы ИТ, дизайна, производства контента и из других современных сфер. Однако в списке остались и многие исторические названия, что отражает сохраняющееся присутствие таких специалистов на рынке труда.



В новом перечне есть, в частности: кучер, лифтер, мельник, телеграфист и радиотелеграфист, ревизор и машинистка (именно в женском роде).





