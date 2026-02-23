В числе официальных профессий в РФ остались кучер, мельник, лифтер и ревизор
10:10 23.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Документ пришел на смену классификатору профессий, действовавшему с 1994 года, и содержит много нововведений, в основном из сферы ИТ, дизайна, производства контента и из других современных сфер. Однако в списке остались и многие исторические названия, что отражает сохраняющееся присутствие таких специалистов на рынке труда.
В новом перечне есть, в частности: кучер, лифтер, мельник, телеграфист и радиотелеграфист, ревизор и машинистка (именно в женском роде).
