За выхдоные ЕС не добился прогресса по 20-му пакету санкций против РФ

09:45 23.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послы ЕС за выходные не добились прогресса по 20-му пакету санкций против России, окончательное решение должны будут принять главы МИД ЕС на встрече в понедельник. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

«Прогресса нет. План согласован на 95%, но оставшиеся разногласия снять не удалось. Теперь это будут обсуждать министры», — сказал он.

Ранее другой дипломат заявил ТАСС, что принятие 20-го пакета к 24 февраля «не вызывает сомнений», вопрос лишь в том, насколько будут сокращены подготовленные Еврокомиссией рестрикции.


