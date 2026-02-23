За выхдоные ЕС не добился прогресса по 20-му пакету санкций против РФ

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послы ЕС за выходные не добились прогресса по 20-му пакету санкций против России, окончательное решение должны будут принять главы МИД ЕС на встрече в понедельник. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.



«Прогресса нет. План согласован на 95%, но оставшиеся разногласия снять не удалось. Теперь это будут обсуждать министры», — сказал он.



Ранее другой дипломат заявил ТАСС, что принятие 20-го пакета к 24 февраля «не вызывает сомнений», вопрос лишь в том, насколько будут сокращены подготовленные Еврокомиссией рестрикции.





