СберИнвестиции: 87% женщин чувствуют большую уверенность рядом с успешным мужчиной-инвестором

09:00

У 8 из 10 женщин повысится доверие и уважение к мужчине, если они узнают, что он успешный инвестор. Среди девушек до 24 лет этот показатель еще выше — 91%. Только 1% женщин считает, что мужчине стоит придерживаться агрессивной стратегии и стремиться к высоким прибылям. Об этом рассказали СберИнвестиции по результатам опроса к 23 февраля.

Среди наиболее привлекательных качеств мужчин-инвесторов женщины выделяют ум и аналитические способности (61%), умение планировать будущее (54%), рациональный подход к деньгам (48%), финансовую самостоятельность (47%), надёжность (42%). 27% женщин считают, что мужчинам-инвесторам свойственны хладнокровие и стрессоустойчивость, а 21% — смелость и решительность.

Тем не менее есть и качества, которые женщин раздражают. В первую очередь, это жадность и скупость – так считают 53% представительниц прекрасного пола. По мнению 43% респондентов, мужчины на фондовом рынке склонны к риску и авантюрам, а 41% отмечают их постоянную озабоченность цифрами и показателями. Также среди негативных качеств женщины выделяют чрезмерную самоуверенность и высокомерие (31%), беспокойство и тревожность (27%) и излишнюю эмоциональность (21%).

81% женщин выделяют мужчин, которые балансируют риски и возможности роста на рынке. Такое мнение особо популярно в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах. 12% считают, что лучше, когда мужчина проявляет осторожный и консервативный подход. 5% считают привлекательным инновационный и экспериментальный тип мужчины-инвестора. И только 1% считает, что мужчине нужно придерживаться агрессивной стратегии и стремиться к высоким прибылям.

Если говорить о конкретных инструментах, большинство (51%) опрошенных женщин хотели бы, чтобы инвестиционный портфель мужчины был сбалансирован и включал разные инструменты. 29% — отдельно отмечают акции, 26% — облигации, 19% — золото и другие драгметаллы. 14% считают, что в портфеле должна быть недвижимость, приобретенная через закрытые паевые фонды, 10% отмечают валюту, а 3% — инструменты срочного рынка. Криптовалюту в портфеле мужчины хотели бы видеть только 5% респондентов. Интересно, что для 47% женщин конкретные инвестиционные инструменты значения не имеют, главное — успешный результат.

58% женщин поддержат решение близкого мужчины, если он захочет стать инвестором. 30% начнут инвестировать вместе с ним. 11% отнесутся к идее с осторожностью и только 1% попросит его поменять свое решение.

Понимать, какие стратегии мужчина выбирает на фондовом рынке, хотели бы 72% женщин. Среди молодежи до 24 лет этот показатель выше — 78%. 25% в детали погружаться не хотят, а 3% не проявляют интерес к теме.

«Опрос показал, что большинство женщин ценят взвешенный подход к инвестициям у мужчин и считают, что лучше диверсифицировать свои вложения, а не гнаться за высокой доходностью, – отметила Аиша Кубезова, руководитель брокерского бизнеса Сбера. – И мужчины оправдывают ожидания — наша статистика подтверждает, что они, действительно, становятся всё более последовательными и рациональными. Инвесторы своевременно перекладываются в инструменты, актуальные в конкретной рыночной ситуации, например, вовремя начали покупать фьючерсы на золото, и фиксировать высокую доходность в облигациях».

Опрос прошел в Телеграм-канале СберИнвестиции и в закрытом Телеграм-канале брокера. В нем приняли участие более 1000 респондентов.