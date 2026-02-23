0
Объем дефицита бюджета Украины составляет около $50 млрд - Азаров

11:40 23.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реальный объем дефицита бюджета Украины на 2026 год составляет около $50 млрд. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины (занимал пост в 2010–2014 годах) Николай Азаров.

«Дефицит бюджета киевского режима составляет больше $30 млрд евро, это порядка $50 млрд», — сказал он.

Азаров указал, что с этим дефицитом не поможет справиться даже кредит от Евросоюза в размере 90 млрд евро, потому что он пойдет прежде всего на военные цели, а не на обеспечение макрофинансовой стабильности. «Это огромная сумма, 90 млрд евро, это половина годового бюджета всего Европейского союза. То есть все 27 стран сбрасываются за исключением нескольких, отказавшихся участвовать, и создают такой фонд. А как он распределяется? 60 млрд на оружие и 30 млрд — финансирование дефицита бюджета киевского режима», — сказал он.


