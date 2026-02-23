Украина получит от ЕС 11 тыс. генераторов и 2,8 млрд евро на поставки энергии

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз поставил Украине 11 тыс. генераторов и выделил 2,8 млрд евро на поставки энергии и топлива. Об этом заявила еврокомиссар по управлению кризисами Аджа Лябиб по прибытии на встречу глав МИД ЕС.



«ЕС предоставил Украине 11 тысяч генераторов, 1,8 млрд евро для поддержки энергетической сектора Украины и 1 млрд евро на поставки газа», — заявила она.





