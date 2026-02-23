0
Дмитриев вновь посоветовал Стармер уйти в отставку

13:10 23.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев вновь посоветовал британскому премьер-министру Киру Стармеру уйти в отставку.

«Стармер должен уйти», — написал он в социальной сети Х на английском языке.

Таким образом он прокомментировал публикацию британского телеканала GB News, в которой сообщается, что премьер-министр обвиняется в том, что, возглавляя ранее британскую прокуратуру, помогал педофилам уклоняться от судебного преследования, вынося им лишь предупреждения.


