Из-за ограничений в аэропортах более 800 человек отправились из Нижнего Новгорода в Москву на автобусах

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 800 человек отправились из Нижнего Новгорода в Москву на автобусах из-за ограничений в аэропортах, сообщили в нижегородском аэропорту.



«По решению авиакомпаний 855 пассажиров отправились в Москву организованными трансферами на 15 автобусах, более 100 человек уехали в столицу самостоятельно наземным транспортом. Остальные пассажиры ожидали свои вылеты в терминале, с ними работали представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта, предоставлялся мягкий инвентарь и горячее питание», — говорится в сообщении.



После снятия ограничений в аэропортах Москвы, все рейсы, прибывшие в Нижний Новгород, отправились в аэропорты назначения. Всего аэропорт принял в качестве запасного 29 рейсов, из них 11 — международных, в том числе четыре, выполняемые на широкофюзеляжных самолетах.





