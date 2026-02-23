0
Зеленский хочет показать журналистам бункер, в котором жил два года

15:50 23.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский заявил, что два года жил в бункере.

«Я жил два года в бункере. Я два года жил там и работал тут. Ночью спускался в бункер», — сказал он в интервью агентству AFP.

Зеленский добавил, что планирует «на днях» показать свой бункер журналистам и организовать там встречу с прессой.


