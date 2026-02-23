Киев больше не получит от Словакии поставок электричества - Фицо

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Словакия остановила поставки электричества на Украину. Об этом сообщил телеканал ТА 3 со ссылкой на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.



«С сегодняшнего дня, если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации украинской энергетической сети, то такую помощь она не получит», — сказал Фицо.



Словакия остановила аварийные поставки электричества на Украину в ответ на прекращение транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» через территорию этой страны в республику. Словакия не получает нефть с начала февраля.





