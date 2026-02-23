0
ЕС хочет послать на Украину своих солдат и готовится к длительной войне - Сийярто

18:10 23.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия будет выступать против любых планов Евросоюза, направленных на продолжение военного конфликта на Украине, в том числе против отправки европейских солдат. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие во встрече с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

Он отметил, что дискуссии на этом совещании вновь продемонстрировали «военный фанатизм» лидеров Евросоюза. «Из сегодняшнего заседания можно сделать четыре вывода: во-первых, европейцы готовятся к длительной войне, они согласны вести длительную войну. Во-вторых, они хотят как можно скорее отправить своих солдат на Украину. В-третьих, они хотят предоставить Украине еще больше денег, чем ей было выделено до сих пор, и даже больше, чем ей планировалось выделить. И в-четвертых, они говорят о членстве Украины в Евросоюзе как о чем-то неизбежном», — сказал глава МИД, беседуя с венгерскими журналистами в столице Бельгии. Его пресс-конференция транслировалась телеканалом М1.

Сийярто отметил, что по всем четырем пунктам Венгрия отвечает Евросоюзу отказом. «Мы ежедневно будем прилагать все наши усилия к тому, чтобы Венгрия осталась в стороне от войны», — подчеркнул министр. Он подтвердил, что венгерское правительство не намерено финансировать Украину и не допустит отправки туда своих военнослужащих.



