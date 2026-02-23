В течение месяца США выведут своих военнослужащих с территории Сирии - СМИ

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и их союзники по западной коалиции завершат вывод своих сил с сирийской территории в течение месяца. Об этом сообщил телеканалу Syria TV правительственный источник в Дамаске.



«Военнослужащие США покидают сейчас базу боевой поддержки „Касрак“ на северо-востоке страны, — указал источник. — Их численность в Сирии не превышает одной тысячи человек, и вывод будет завершен в течение 20-30 дней». По его информации, конвои с персоналом и военной техникой направляются на территорию соседнего Ирака.





